Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kademesinde düzenlenen kahvaltı programında işçilerle bir araya geldi.

Günün anlam ve önemine binaen Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Şeref Serin konuşma gerçekleştirirken yıllar önce yazmış olduğu ’İşçi Mektubu’ adlı şiirini okudu. Serin konuşmasında, “Başkanımız ilk geldiğinde ‘bana 3 ay müsaade edin, bütün ödemelerinizi zamanında yapacağım’ diye bizimle konuşmuştu. 3 ay bile demeden geldiği günden itibaren zamanında maaşımızı alıyoruz, zamanında ekmeğimizi aşımızı evimize götürebiliyoruz. Başkanımıza hepimizin adına teşekkür ediyor herkesin İşçi Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.

“İnsanı insan olduğu için seveceğiz”

Başkan Aras kahvaltı programında yaptığı konuşmada tüm çalışanlarla birlik ve beraberlik içerisinde Bodrum’a ve ülkeye hizmet ettiklerinin vurgusunu yaparak, “Bizler ilk olarak insanız, sonra dostuz, arkadaşız ve aileyiz. Bir araya gelme sebebimiz Bodrum’a ve ülkemize hizmet etmek. Öncelikle insanın birbirine olan saygısı, sevgisi, etik değerler bizlerin önceliğidir. Birbirimize bakarken işçi, memur, başkan, meclis üyesi diye bakmayacağız; insan gözüyle bakacağız. Benim şiarım budur; ailemden büyüklerimden, Bodrum’un kültüründen öğrendiğim budur. İnsanı herhangi bir kaşesi olduğu için değil insan olduğu için seveceğiz. İlişkilerimizi kurarken tamamen insanlık, kardeşlik, barış duygularıyla kurmak zorundayız. Buradan kapıdan girdiğimde arkadaşlarım, kardeşlerim bana güler yüzle ‘iyi bayramlar’ diliyorsa artık bizim için en büyük ödül budur. Sizlerin de gülen yüzlerini görebiliyorsam benim için en büyük mutluluk budur" dedi.

“Muhteşem işler çıkarıyorsunuz”

Bodrum Belediyesi’nin kurulduğu günden beri bütün hizmetlerini emekçi kardeşleriyle beraber yürüttüğünün altını çizen Başkan Aras, “Eleştiriler olabilir, belki zaman zaman sizler emeklerinin takdir görmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu kadar büyük bir coğrafyada bu kadar az personel sayımızla muhteşem işler çıkarıyorsunuz, sizlerle gurur duyuyorum. Sorunların bu kadar fazla biriktiği bir coğrafyada alt yapı, nüfus artışı, yapılaşma gibi sorunlar artarken hepiniz gece gündüz demeden canla başla çalışıyorsunuz. Görevini layıkıyla yaparken yaralanan arkadaşlarımız oluyor. Ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımız var. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Sosyal demokrasiyle yönetim

Konuşmasının devamında toplu sözleşme görüşmelerine de değinen Başkan Ahmet Aras, “Hiçbir zaman sendikalarımızı kendimize rakip olarak görmedim. Masaya oturduğumuzda aynı duygularla oturuyoruz. Arkadaşlarımız için neler yapabiliriz diye oturuyoruz. ‘Bu sendika benden ne ister? Ben nasıl direnebilirim? Acaba nasıl daha az verebilirim?’ anlayışıyla oturmuyoruz. İşte sosyal demokrasiyle yönetilen kurumların anlayışı budur. ‘Ben emekçi için ne yapabilirim?’ anlayışıdır. Belediyemizin imkanlarını ortaya koyarak şeffaf ve açık bir biçimde her şeyi konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sendikalara emekçinin hakkını, hukukunu korudukları için teşekkür eden Aras, şu anda Bodrum Belediyesi’nin Bodrum’da yeterli olmasa da belli bir oranda gelir adaletini sağlamaya çalıştığını, çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak noktasında biraz olsun nefes alabildiklerini, ilk geldikleri günden beri çalışanlarının özlük haklarını gününde ödemek için canla başla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerine son verirken, “Her arkadaşım yüzümde bir gülümseme oluşturuyor, sizleri çok seviyorum. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım sizler de bu şekilde hissediyorsunuzdur ve gelecekte bu ilişkiyi geliştirmek, sizlerin hakkını, hukukunu daha fazla verebilmek için hep birlikte kol kola, omuz omuza çalışırız arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Kahvaltı programına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra, CHP’li yöneticiler, CHP Muğla milletvekili adayları ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.