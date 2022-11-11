Bodrum Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavisi devam eden çocuklar için el örgüsü şapkalar ve amigurumi bebekler hazırladı.

Bodrum Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavisi devam eden çocuklar için el örgüsü şapkalar ve amigurumi bebekler hazırladı.

’Pamuk Eller Lösemili Çocuklara Projesi’ çerçevesinde el sanatları kurslarına katılan kadınlar ile evlerinden gönüllü olarak kampanyaya destek veren ev hanımları tarafından şapkalar ve amigurumi bebekler yapıldı. Pamuk Eller Lösemili Çocuklara Projesinin ilk etabında 100 adet el emeği ürün, sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Projenin kış aylarında da devam etmesi planlanıyor.

El Sanatları Eğitmeni Hilal Karakaş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a Bodrum Belediyesi Üreten Kadınlar Grubuna vermiş olduğu destekler için teşekkür ederken, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje ile ilgili bilgiler vererek, “İzmir ilimizde bulunan LÖSEV Ege Merkez İrtibat Ofisi ile yaptığımız görüşmelerde, ‘Bodrum Belediyesi olarak lösemili çocuklarımıza nasıl bir destek sağlayabiliriz?’ diye iletişim kurduk. Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla soğuk kış aylarında minik yavrularımızı sıcak tutacak el örgüsü şapkalar ile boş vakitlerinde oynayabilecekleri el örgüsü amigurumi bebekler yapmayı kararlaştırdık. Bu projemize el sanatları kurs merkezimizde eğitim alan ve evinden destek vermek isteyen yaklaşık elli kadınımız katıldı" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Üreten Kadınlar Grubunun güzel bir projeye daha imza attığını dile getirirken, “Çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek ve onların mutluluğuna ortak olmak gurur veriyor. Gerçekleştirilen projenin devamlılığının sağlanması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konurken, projeye destek vermek isteyenlerin Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yün bağışında bulunabileceğini sözlerine ekledi.