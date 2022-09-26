İşitme Engelliler Haftası’nda Bodrum Belediyesi, işitme engelli vatandaşlar ile bir araya geldi.

İşitme Engelliler Haftası’nda Bodrum Belediyesi, işitme engelli vatandaşlar ile bir araya geldi.

23-29 Eylül “Uluslararası İşitme Engelliler Haftası” çerçevesinde Bodrum Belediyesi tarafından işitme engelli vatandaşlar ile pazar kahvaltısı düzenlendi. Çamlık Mahallesi’nde gerçekleşen kahvaltı etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Marmara İşitme Engelliler Derneği Kurucu Başkanı, Muğla İşitme Engelliler Spor Kulüp Başkan Yardımcısı Şebnem Şen, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’a, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne destekleri dolayısıyla teşekkür ederek şunları söyledi:

“Dört yıldır işitme engelliler için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere 23 ve 29 Eylül tarihleri arası Uluslararası İşitme Engelliler Haftası. Bütün kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde çalışan işitme engelli personelleri varsa bu haftada çok duyarlı olmalarını istiyoruz. Özellikle doğan bebek konusunda ilgili ve bilgili olmak lazım. İşiten anne babanın işitme engelli doğan bebekleri varsa mutlaka destek almalarını ve bu konunun üzerinde herkesin hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Derneğimiz ve işitme engelli vatandaşlarımız adına bu güzel günde, doğa ile iç içe bulunan bu mekânda bizleri bir araya getirip sosyalleşmemizi sağlayan herkese tekrar tekrar teşekkür ederim.”

Kahvaltı buluşmasında bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “Onlar bizim sessiz ama güçlü dostlarımız. Başta Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve personelimiz olarak her zaman sizlerin yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Şebnem Şen, program sonunda Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’a, Başkan Ahmet Aras adına teşekkür çiçeği takdim etti.