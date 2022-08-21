Bodrum Belediyesi ile Başkent Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasında, "Bodrum Gastronomi akademisi" kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Bodrum Belediyesi ile Başkent Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasında, "Bodrum Gastronomi akademisi" kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni için Prof. Dr. Mehmet Haberal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkent Üniversitesi’nin öncü rolüne işaret ederek işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bodrum Belediyesi ile Başkent Üniversitesi’ni buluşturan CHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’ye teşekkür eden Başkan Aras, Bodrum’un bundan sonra Gastronomi Akademisi ile de gündeme geleceğini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kurulacak akademi ile Bodrum yemek kültürünün de tanıtılacağını belirterek, Başkent Üniversitesi’nin bu konuda üstlendiği öncü rolün altını çizdi. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderisoğlu da, Başkent Üniversitesi olarak Bodrum’a katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Törende rektör yardımcıları ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Aras törenden sonra protokole, Bodrum’u anlatan bir eser ile Halikarnas Balıkçısı’nın hayatına ilişkin bir kitap takdim etti.