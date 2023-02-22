Bodrum Belediyesi, bu yıl düzenlenecek kültür, sanat ve festival etkinliklerini iptal ederek, bu organizasyonlar için ayrılan bütçeyi depremzedelerin ihtiyaçlarına tahsis etme kararı aldı.

Bodrum Belediyesi, bu yıl düzenlenecek kültür, sanat ve festival etkinliklerini iptal ederek, bu organizasyonlar için ayrılan bütçeyi depremzedelerin ihtiyaçlarına tahsis etme kararı aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2023 yılında kültür sanat etkinlikleri ve festivallere ayırdıkları bütçeyi, depremzedelerin ihtiyaçları için harcayacaklarını ifade etti. Başkan Aras konuyla ilgili açıklamasında “Değerli Bodrumlular. Kültür, sanat ve müzik etkinliklerini desteklemeyi asli görevlerinden biri kabul eden Bodrum Belediyesi olarak, ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle düzenleyicisi veya destekçisi olduğumuz her türlü festival ve eğlence etkinliğini iptal ederek, bu faaliyetlere ayırdığımız bütçeyi, deprem mağduru vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tahsis etme kararı aldık. Sizlerle paylaştığım bu kararımızı anlayışla karşılayacağınıza inanarak, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.