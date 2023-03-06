Bodrum Belediyesi, deprem mağduru ailelerin çocuklarının yaşadıkları travmatik süreci atlatmalarına yardımcı olacak etkinlikler düzenliyor.

Bodrum Belediyesi, deprem mağduru ailelerin çocuklarının yaşadıkları travmatik süreci atlatmalarına yardımcı olacak etkinlikler düzenliyor.

Bodrum Belediyesi uzman psikolog ve sosyologları eşliğinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür A.Ş. iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde sinema, tiyatro ve müze gezisi düzenlendi. Bodrum Belediyesi özellikle depremden etkilenen küçük çocukları depremin neden olabileceği psikolojik sorunların etkilerinden korumak amacıyla destek çalışmaları düzenlerken son olarak deprem mağduru çocuklara hafta sonu çeşitli geziler ve etkinlikler düzenleyerek gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Saha Çözüm Birimi ekipleri ile Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. iş birliğinde 76 çocuk ilk olarak, sinema salonunda ’Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ adlı çizgi film gösterimini izledi. Üç gün süren etkinliklerin ikinci günüde Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’Harikalar Mutfağı’ tiyatro oyunu depremden etkilenen çocuklar için sahnelendi. Konakladıkları otellerden servis araçları ile alınan 83 çocuk, oyunu büyük bir ilgiyle izledi. Tiyatro sonrasında çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler dağıtıldı.

Programın son gününde ise Bodrum Deniz Müzesi’nde ’Müze Sepette Atölyesi’ yapıldı. Anneleri ile katılım sağlayan çocuklar, müzede Bodrum’un geleneksel sepetlerini yaparken gönüllerince eğlendi. Ayrıca Deniz Müzesi personeli eşliğinde müzeyi gezen çocuklara müze hakkında bilgiler verildi.

Farklı ortamlarda kaliteli zaman geçiren çocuklar için konakladıkları otellerde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’nde görevli Sosyolog Cansu Koçer Sevindi tarafından boyama ve okuma etkinlikleri düzenlenirken park ve bahçelerde çeşitli oyunlar oynayan çocuklara Saha Çözüm ekibi eşlik ediyor.

Gerçekleşen etkinliklerle, çocukların depremde yaşadığı zor günleri bir nebze olsun unutarak eğlenceli günler geçirmesini sağlayan Bodrum Belediyesi, çocuklara yönelik etkinliklere belirli bir planda devam edecek.