Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşirken, sokak hayvanları ile ilgili önemli kararlar alındı.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu’nun başkanlığında gerçekleşen ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantısında 15 madde oylamaya sunuldu.

Meclis toplantısının en dikkat çeken maddeleri, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik görüşülen 4. ve 10. madde oldu. Hayvan haklarına saygılı ve tüm canlıların yaşam hakkının eşit olduğu görüşünü savunan Bodrum Belediyesi, Meclis Toplantısında sokak hayvanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 4. maddeyi sunarken, hayvanların denek olarak kullanılmasına karşı önlem olarak 10. maddeyi meclisin oylamasına sundu.

Belediyenin korumasındaki hayvanlar denek olamayacak

Meclis toplantısında, Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde koruma altında olan hayvanların hiçbir şart altında deney hayvanı olarak bir kuruma verilmemesi ve Bodrum Belediye Başkanlığının Deneysiz Belediyeler arasına katılması konusu görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Meclis Toplantısının 10. Maddesinde görüşülen ’deney hayvanı’ konusunda Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Engin Doğan, müdürlük olarak hayvan haklarını korumaya yönelik maddenin meclise gelmesiyle, ilgili bilgiler aktardı. Konu görüşülürken ’Hayvan Haklarına Saygı’ konusunda uluslararası camiada kabul gören bir animasyon filmi izletildi.

Meskûn mahallelere uyarı levhası

Meclis toplantısının bir diğer maddesinde ise Bodrum’un meskûn mahallelerinde sürücülerin araçları hızlı kullanması nedeniyle evcil hayvanlara çarparak kazalara sebebiyet vermesinin engellenmesi amacıyla bahse konu meskûn mahal yollara uyarı levhaları konulması teklifine ilişkin alınan 28 Nisan 2023 tarihli komisyon raporu da görüşüldü.

Komisyon raporunda konu ile ilgili 53 noktada 73 tabela takıldığı bilgisi verilirken, gerek görüldüğü takdirde uygun görülen diğer noktalara da levha takılacağı belirtildi. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Sahiplendirme çalışmaları sürüyor

Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde koruma altında olan hayvanların sahiplendirilmesi için de yoğun çalışma yürütüyor. Belediyenin WEB sitesi üzerinden, merkez ziyaretçileri ve dernekler vasıtası ile sahiplendirme çalışmaları devam ediyor.

“Hayvan denek yerine alternatif bilimsel yöntemler kullanılabilir”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yoğun programı sebebiyle Mayıs ayı meclis toplantısına katılamadığını belirtirken, her canlının olduğu gibi sokak hayvanlarının da yaşam hakkına müdahale edilmemesinin insanlık ve vicdan hususlarında önem teşkil ettiğini ifade etti. Başkan Aras, “Bodrum Belediyesi olarak hayvan haklarını korumaya yönelik, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mayıs ayı meclisinde görüşülen iki önemli madde, hayvanlarımızı korumak için hayati bir önem taşıyor. Birçok kozmetik markası başta olmak üzere hayvanlar denek olarak kullanılırken, birçok acıya maruz bırakılıyor. Bu insanlık dışı harekete Bodrum Belediyesi olarak dahil olmamak için önlemler alıyoruz. Çünkü hayvanlar üzerinde yapılan deneylere alternatif bilimsel yöntemler kullanılabilir. Ayrıca sokakta gezen canların korunması için de önlem almak amacıyla birçok uyarı levhasını belli noktalara yerleştirdik. Bu da araçlarını kullanan vatandaşlarımızın algısını artırmak için ve dikkatlerini sağlamalarına yönelik bir çalışma. Araçlarını kullanan vatandaşlarımızın hem kendi güvenlikleri hem de sokak hayvanlarının güvenliği için daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Ayrıca rehabilitasyon merkezlerimizde birçok sevimli dost sahibini bekliyor.” diyen başkan Ahmet Aras, “Satın alma sahiplen!” mesajıyla sözlerine son verdi.