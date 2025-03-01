Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sigara izmariti atarak çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamda, 2025 yılının ilk iki ayında 336 kişi ile firmaya 992 bin 208 lira cezai işlem uygulandı.

Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda sigara izmariti atarak çevreyi kirleten kişilere yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamda, sigara izmariti atarak çevreyi kirleten şahıslara Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 13. fıkrası gereğince yasal işlem uygulanıyor. Seyir halindeki araçlardan sigara izmariti atarak çevreyi kirleten araç sürücüleri de tespit edilerek Bodrum Belediyesi Zabıta Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 2. fıkrası gereğince yasal işlem gerçekleştiriliyor. 2024 yılı Eylül ayında başlayan denetimlerde 566 kişi ile firmaya 1 milyon 161 bin 432 lira ceza kesilirken 2025 yılının ilk iki ayında 336 kişi ile firmaya toplam 992 bin 208 lira cezai işlem uygulandı. Çevre temizliği konusunda denetimler devam ederken çalışmalar özellikle parklar, bahçeler ve meydanlar gibi sosyal donatı alanlarında sivil ekipler ve devriye zabıta ekipleri tarafından sürdürülecek.