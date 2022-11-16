Bodrum Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki park, bahçe, çocuk oyun alanları, sokak ve caddeler başta olmak üzere, tüm yarımada genelinde ağaç budama işlemi gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki park, bahçe, çocuk oyun alanları, sokak ve caddeler başta olmak üzere, tüm yarımada genelinde ağaç budama işlemi gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki elektrik tellerine doğru uzanan, can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçları, doğru budama işlemiyle temizleyerek güvenli hale getiriyor. Ekipler, kent içinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülerin görüşünü engelleyen orta refüjlerdeki ağaçların dallarını da yerden budama ile temizliyor. Ayrıca çevre yolu üzerinde bulunan ağaçlar ile orta refüjde bulunan çalı tipi ağaçların budama işlemini de gerçekleştiriyor.

Budama çalışmalarında ocak ayından ekim ayına kadar 8 bin 160 adet ağaç, 4 bin 152 adet palmiye, 9 bin 697 adet çalı grubu olmak üzere toplam 22 bin 58 adet ağaç budanırken fırtınadan göçen 49 ağaca da müdahale edildi. Kasım ayı başından bu yana ise yaklaşık bin 500 adet ağaç budama işlemi gerçekleştirildi.

Bodrum’da peyzaj ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Çağla Turhan, “Ağaçların fiziksel gelişimi, sağlıklı büyümeleri ile hayatlarını sürdürebilmesi için doğru budama dönemi kasım ve mart ayları arasında olmaktadır. Bodrum’da coğrafi koşulları göz önünde bulundurarak yaşayanların talepleri doğrultusunda 12 ay boyunca budama süreci devam etmektedir. Palmiye grubu bitkilerin, hava sıcaklıklarının 13 derecenin altına düştüğü zaman, genellikle aralık, ocak ayı gibi budamaları yapılmaktadır” diye konuştu.

Ekipler, çocuk oyun parkları ve diğer yeşil alanlarda mıntıka temizliği, kuru ot temizliği, budama, sulama ve bakım çalışmalarına rutin olarak günün belli saatlerinde devam ediyor.