Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Bodrum-Anamur arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın yarın (Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren Bodrum-Anamur arasında (Antalya Körfezi dahil) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 21.02.2025 (Cuma) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.