Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Bodrum-Anamur arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın yarın (Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren Bodrum-Anamur arasında (Antalya Körfezi dahil) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 21.02.2025 (Cuma) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kaynak: iha