Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un altyapı eksiklerinin tamamlanması için başlattığı projeler tamamlanıyor. Yarımadanın atıksu sorunun ortadan kaldırılması ve kanalizasyon eksiklerinin giderilmesi için hayata geçirilen yatırımlar ile kentin yeşili ve mavisinin korunması hedefleniyor.

97 bin metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı

Bu çerçevede Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahallelerini kapsayan 518 Milyon TL’lik kanalizasyon projesinde yaklaşık 97 bin metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı. Bunun yanı sıra 2 bin 263 muayene bacası ve 979 parsel bacası imalatı tamamlanırken, 19 terfi merkezi yapının yüzde 76’lık kısmı tamamlandı.

Çalışmalar çerçevesinde Koyunbaba, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri ve Erdemil Mahallelerinde kanalizasyon şebeke imalatları devam ediyor. Bakanlık tarafından ihale edilen ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından ödemesi yapılacak olan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesinin ise yüzde 61’i tamamlandı. 350 Milyon TL’lik proje çerçevede 5 bin 200 metre kanalizasyon şebeke ve 6 bin 800 metre basınçlı terfi hat çalışması yapıldı.

Çevreci arıtma tesisleri tamamlanmak üzere

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bodrum’un doğası ve özellikle denizlerinin korunması açısından büyük önem taşıyan atıksu arıtma tesisi yatırımları hızla ilerliyor. Bu çerçevede 231 Milyon TL’lik Bodrum Tugutreis İleri Biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin yüzde 91’i tamamlandı. İleri Biyolojik arıtma yapabilecek olan tesisin inşaat çalışmaları biterken, elektro mekanik ekipman montajları devam ediyor. Gümbet ve Gümüşlük tesislerinin kapasitelerini 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye yükselten proje çerçevede ise çalışmaların yüzde 82’si tamamlandı. 226 Milyon 580 Bin TL’ye mal olan proje ile Gümbet atıksu arıtma tesisi 3, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi 4 kat büyütülecek ve MBR sistemiyle kaliteli bir arıtma yapılacak.