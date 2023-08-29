Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 4 düzensiz göçmen olayında toplam 136 göçmen karaya çıkarıldı.
Bodrum açıklarında farklı zamanlarda düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen yelkenli tekne, lastik bot ve fiber tekne içerisindeki toplam 118 göçmeni kurtardı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 136 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.