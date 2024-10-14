Muğla’nın Bodrum açıklarında insansız hava aracı ve mobil radarla tespit edilen toplam 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Bodrum açıklarındaki hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 düzensiz göçmen ile beraberindeki 28 çocuk yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.