Bodrum açıklarında farklı saatlerde yaşanan 3 göçmen olayında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 3 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye hareket eden Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, lastik botlar içerisindeki toplam 65 düzensiz göçmeni kurtardı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. 4 olayda karaya çıkarılan toplam 83 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 4 ayrı göçmen olayında 18 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

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