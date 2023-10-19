Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen yakalandı. 2 kişi ise göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Diğer göçmen olayında ise Bodrum açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli motor yat durdurularak içerisindeki 29 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.