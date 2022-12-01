Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, 15 dakika içerisinde cadde, sokakları göle çevirdi, bazı evleri su bastı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, 15 dakika içerisinde cadde, sokakları göle çevirdi, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur, öğleden sonra şiddetini arttırdı. Aniden bastıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Dere Sokak, Konacık Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Üçkuyular Caddesi dereye döndü. Bazı noktaların göl, bazı noktaların da dereyi andırdığı yollarda trafik yavaşladı.

Mazgal başında nöbet

Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, Destek ekipleri ve Çevre koruma ekipleri yağışın şiddetli olduğu anlarda sorun yaşanabilecek noktalarda hazır bekledi. Ekipler, tıkanıklık olan yerleri açarak suyun daha fazla birikmesinin önüne geçti.

Evleri su bastı

Yağış nedeniyle Eskiçeşme Mahallesi’ndeki 4 daireyi ise atık su bastı. Yağışla klozetlerden taşan atık sular evlerin içerisine doldu. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran ev sakinleri, suyu tahliye etmeye çalıştı. Atık su tam olarak tahliye olmayınca kapıların eşik kısmı kırıldı. Evini atık su basan Hamza Doruk, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“15 dakika sağanak yağmur bastı. Geçen haftaki yağışta da aynı durumla karşılaştık. Ertesi günü belediye çalışanları geldiler, temizlediler ama çözüm bulunacağı söylendi. Eyvallah dedik, tamam dedik. Ama çözüm bulunamadı, bugün 15 dakika yağmur bir memlekete ne yapabilir? 4 daireyi birden bastı. Sadece bizim daire değil. Komşunun dairesinde eşiği biz kırdık. İçerisi su dolmuş kadının yazık. Eşyaları su altında kaldı. Kendi evimizden vazgeçtik, ona yardıma koştuk. Bizim evin hali zaten ortada. Ne yapabiliriz ben anlamıyorum, çözümü biz mi bulacağız? Vatandaşım ben. Ben MUSKİ’yi aramışım, belediyeye gitmişim. Ben her türlü başvurumu yaptım. Ben daha ne yapabilirim? Burada hata olduğunu, borularda tıkanıklık olduğunu anlattık.”

Bodrum Belediyesi ekipleri su basan evlerde, vatandaşlarla birlikte temizlik çalışması yaptı.