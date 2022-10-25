Bodrum Otelciler Derneği’nin (BODER) yeni hizmet binası düzenlenen kokteylle açıldı.

Bodrum Otelciler Derneği’nin (BODER) yeni hizmet binası düzenlenen kokteylle açıldı.

Kıbrıs Şehitler Caddesi’ne taşınan BODER’in yeni hizmet binasının açılışına çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan BODER Başkanı ve Very Chic Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Bodrum’un en köklü sivil toplum kuruluşlarından BODER olarak 33 senelik geçmişimiz ve geleceğimizle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de BODER olarak genç ekibimizle bu dinamizmi inovasyonla birleştirmek, sürdürülebilir turizmin konaklama tesislerinin hayata geçirilmesiyle hem bölgemizin hem de yatırımcıların, özellikle de Bodrum’da yaşayan halkın sosyo-ekonomik gelişmişliğini arttırmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, BODER’i kuran ve emek veren herkese teşekkür etti. Bu yıl turizmde verimli bir yıl geçtiğini dile getiren Çorabatur, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bütün Dünya’nın önünde bir 2022 geçiriyoruz. Revize edilen rakamlarla 47 milyon misafire ulaşacağız gibi gözüküyor. Kasımdan sonra uzayan sezon, bölgesel farklar göstermekle birlikte özellikle İstanbul’un katkısıyla birlikte 37 milyar dolar bir gelir beklemekteyiz.”

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Dernek Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve üyelerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Bodrum’un Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli penceresi olduğunu ifade ederek turizme katkıları sebebiyle BODER’e teşekkür etti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, STK’ların demokrasi için çok önemli olduğuna değindi. BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz’in yardımsever bir kişi olduğunu da ifade eden Bayar, “Mesela bu sene yaz aylarında görev için Doğu ve Güneydoğu’dan gelen polislerin otellerinin ayarlanmasında büyük destek verdi” diye konuştu.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, BODER’in “Birlikte güçlüyüz” sloganına dikkati çekerek “Burada Milas’tan da katılımcılar var. Aslında buradaki tablo ‘Birlikte Güçlüyüz’ün somutlaşmış hali” dedi.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı ise organizasyona katılmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek “Biz Muğla Valiliği olarak yaptığımız yatırımlarda turizmi önceliyoruz. Büyük bütçeler ayırdık ve ayırmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından derneğin geçmiş dönem başkanı Halil Özyurt’a onursal başkanlık, Orhan Kavala ve Hasan Güven’e onursal üyelik beratı verildi.

Kısa bir konuşma yapan Halil Özyurt, Ömer Faruk Dengiz’in umduğundan daha güzel şeyler yaptığını ifade ederek “İnşallah bunların devamı katlanır diye düşünüyorum” dedi.

Binanın hazırlanmasına emek verenlere teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından açılış kurdelesi kesilip bina gezildi.