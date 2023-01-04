Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bodrum Otelciler Derneği(BODER) arasında Mesleki Eğitim Uygulama Programı faaliyetlerini geliştirme iş birliği protokolü 1 yıl daha uzatıldı.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bodrum Otelciler Derneği(BODER) arasında Mesleki Eğitim Uygulama Programı faaliyetlerini geliştirme iş birliği protokolü 1 yıl daha uzatıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi(MESEM) Uygulama programına kayıtlarının yapılarak çalıştıkları meslek alanında kalfalık-ustalık belgesi ve lise diploması almaları sağlanmaya devam edilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile BODER arasında ilki geçen yıl imzalanan protokol, atılan imzayla bir yıl daha uzatıldı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile Başkan Yardımcısı Salih Gürhan Gider, Genel Sekreter Yiğit Girgin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dağoğlu katıldı.

İş Birliği Protokolü ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Mesleki Eğitim Uygulama programı uygulayan Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ve Bodrum Mesleki Eğitim Merkezi’nde, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanlarında Mesleki Eğitim Uygulama programına kayıtlı öğrencilerin sayısının arttırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve Mesleki Eğitim Uygulama öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yeni eğitim ortamlarının hazırlanması sağlanarak, öğrencileri iş hayatına hazırlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amaçlanıyor.

İş birliği protokolü sayesinde ortaokul mezunu veya lise düzeyinde herhangi bir sınıftan ayrılmış kişilere, hem eğitimlerine devam edip hem de fiilen iş hayatının içinde olacakları şekilde kariyer edinme fırsatı sunuluyor.

Geçen yıl imzalanan protokol ile 313 öğrenci eğitim görürken, bu yılki protokol ile toplam 1017 öğrencinin eğitim alacağı bildirildi.