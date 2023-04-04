Denizli’nin ev sahipliği yaptığı 6 gün süren Okul Sporları Bocce Grup Şampiyonası tamamlandı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Sahasında oynanan maçlar sonunda yarı final biletlerinin sahibi belli oldu.

Son yıllarda gittikçe popüler hale gelen ve ülkemizde de hayran kitleleri oluşturan Bocce branşında, okul sporları organizasyonu Denizli’de yapıldı. 30 Mart – 04 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan Bocce Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde Grup Müsabakaları 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Sahasında gerçekleşti.

Gerçekleşen şampiyonada 14 ayrı ilden 55 kız ve 50 erkek olmak üzere toplam 105 takımdan 423 sporcu takımlarının başarısı için ter döktü. Sporcu kafileleri, Denizli’deki öğrenci yurtlarında ücretsiz konakladı. Çekişmeye sahne olan müsabakalar sonucu, yarı final biletlerinin sahibi olan takımlar belli oldu. Bocce grup yarışmaları sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.