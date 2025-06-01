Muğla’da düzenlenen Okul Sporları Bocce Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Bolu temsilcisi Canip Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Dila Nur Adanur, Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Muğla’nın Akyaka ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Bocce Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye genelinden çok sayıda sporcu katıldı. Kıyasıya rekabete sahne olan turnuvada, Bolu’yu temsil eden Dila Nur Adanur, gösterdiği başarılı performansla madalya sahibi oldu. Üçüncülük kürsüsüne çıkan Adanur, hem okulunu hem de Bolu’yu gururlandırdı.