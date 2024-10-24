Seydikemer’de Bocce spor dalını eğlenceli bir şekilde tanıtmak, sevdirmek ve bireyler arasında saygı çerçevesinde iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bocce Turnuvası, coşkuyla gerçekleştirildi.

Seydikemer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamak amacıyla düzenlenen Bocce Turnuvası ile renklendi. Bocce sporunu eğlenceli bir şekilde tanıtmanın ve bireyler arasında saygılı iletişimi güçlendirmenin hedeflendiği turnuva, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Turnuvanın açılışında, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan ve diğer protokol üyeleri, gösteri maçı yaparak etkinliğe renk kattı. Muğla Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilciliği hakemleri tarafından koordine edilen turnuvada, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde kız ve erkek takımları kıyasıya yarıştı. Yetişkinler ise bireysel olarak mücadele ederek turnuvaya katıldı.

Dereceye giren takımların ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan ve okul müdürleri tarafından takdim edildi. Turnuva, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.