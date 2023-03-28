Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak olan ve 14 farklı ilden 423 sporcunun katılacağı Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları için geri sayım başladı.

Son yıllarda gittikçe popüler hale gelen ve ülkemizde de hayran kitleleri oluşturan Bocce branşında sporcular Okul Sporları organizasyonu ile Denizli’de buluşacak. 30 Mart - 04 Nisan 2023 tarihleri arasında Bocce Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde grup müsabakaları 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Sahasında gerçekleşecek. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Sahasında oynanacak müsabakalara 14 ayrı ilden 55 Kız - 50 Erkek toplam 105 takımdan 423 sporcu takımlarının başarısı için ter dökecek.