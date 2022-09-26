SANKO Üniversitesi Hastanesi bölgede ilki gerçekleştirdi. Yeni teknolojilerle sağlıkta referans merkezi konumuna gelen hastanede böbrek taşı tedavisinde Thulium Fiber Lazer Cihazı kullanılmaya başlandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi bölgede ilki gerçekleştirdi. Yeni teknolojilerle sağlıkta referans merkezi konumuna gelen hastanede böbrek taşı tedavisinde Thulium Fiber Lazer Cihazı kullanılmaya başlandı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Küçükdurmaz, “Böbrek içi taşların endoskopik tedavisinde Thulium Fiber Lazer Cihazının kullanım sıklığı artmaktadır” dedi. Thulium Fiber Lazer Cihazının temel özelliğinin diğer lazerlerin aksine taşları toz haline getirmesi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Küçükdurmaz, “Bu nedenle böbrek içi taşların endoskopik tedavisinde ‘retrograd intrarenal cerrahi’ artan sıklıkta kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı. Thulium fiber lazer ile taş ameliyatlarının daha kısa sürede ve daha düşük komplikasyon oranları ile tamamlanabildiğini belirten Doç. Dr. Küçükdurmaz, “Kanama riski daha düşüktür ve hastalar çoğunlukla ameliyat olduğu gün evine gidebilmektedir. Hastaların normal yaşamlarına en kısa sürede dönmeleri mümkündür. SANKO Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümünde böbrek taşı tedavilerinde halkımıza sunduğumuz bu hizmetten dolayı mutluluk duyuyoruz’’ diye konuştu.