Ramazan ayında oruç tutan böbrek hastalarının su tüketimine dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, yeterli su tüketilmediği takdirde böbrek sağlığının zarar görebileceğini vurguluyor.

Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, iftar ve sahur arasında yeterli su tüketilmemesinin böbrek sağlığına zarar verebileceğini söyledi.

Uzun süre ve yetersiz su tüketiminin böbrek taşı oluşma riski de arttığı için dikkatli olunması gerektiğini belirten Burak Canver, ramazan ayında böbrekleri korumak için iftar ve sahur arasında bol sıvı tüketilmesine, yeterli beslenmeye, ilaçların ihmal edilmemesinin önemine dikkat çekti. Canver, "Ramazan ayındaki uzun açlık ve susuzluk sürelerinin böbrek sağlığını tehdit etme riski her zaman vardır. Özellikle de yaşlı, kalp ve damar sorunları olan, yüksek kan şekeri ve kan basıncı değerleri sebebiyle çok sayıda ilaç kullanan hastalarda ve zaten belli bir derecede böbrek hastalığı olan kişilerde bu risk daha da fazladır" dedi.

Böbrek fonksiyonları zarar görebilir

Uz. Dr. Burak Canver, "İftardan sahura kadar olan dönemde yeterli sıvı alınmaması, özellikle sahurda idrar artırıcı yiyecekler alınması kafein içeren çay ve kahve gibi içecekler, domates, patlıcan, sarımsak kişiyi susuz bırakarak taş oluşum riskini arttırabilir. Ayrıca sıcak saatlerde günlük aktivitelerin azaltılması, ağır işlerden ve tuz tüketiminden kaçınılması oldukça önemlidir. Yine su tüketiminin yetersiz olması yavaş yavaş ve ilerleyici bir şekilde böbrek fonksiyonlarının azalmasına yol açabilir. Sahurda birden fazla yumurta, aşırı süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi, konserve yiyecekler, sakatat, muz, kavun, kuruyemiş ve içeriği tam bilinmeyen bitki çaylarının tüketiminden kaçınılmalıdır" dedi.