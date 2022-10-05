Elazığ’da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden ve böbreğinde 8 santimlik adrenalin hormonu salgılayan tümöral kitle tespit edilen hasta, yapılan laparoskopik yöntem ile sağlığına kavuştu.

Elazığ’da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden ve böbreğinde 8 santimlik adrenalin hormonu salgılayan tümöral kitle tespit edilen hasta, yapılan laparoskopik yöntem ile sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki kadın hasta karın ağrısı şikayeti ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın sağ böbreği üzerinde 8 santimlik adrenalin hormonu salgılayan tümöral kitle tespit edildi. Nadir görülen bu tümör üzerine hasta ameliyata alındı. Yapılan kapalı (Laparoskopik) ameliyatla tümör başarılı bir şekilde çıkartıldı. Hasta ameliyattan sonra üçüncü günde taburcu edildi.

Hastada nadir görülen, adrenalin hormonu salgılayan tümöral bir kitle saptadıklarını ifade eden Opr. Dr. Abdullah Kut, “58 yaşındaki kadın hastamız karın ağrısı ile Arıcak ilçemizden gelerek polikliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde sağ böbrek üzerinde 8 santimetrelik kitle saptandı. Yaptığımız testlerde bu kitlenin nadir görülen bir hastalık olan Feokromasitoma (adrenalin hormonu salgılayan tümöral kitle) saptadık. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanımızın desteği ile ameliyat öncesi hazırlığı yaparak, kapalı (Laparoskopik) ameliyatla tümörü sorunsuz çıkardık. Bir saatlik başarılı ameliyattan sonra üçüncü günde hastamızı şifa ile taburcu ettik” dedi.

Hastanenin sunduğu hizmetlerden çok memnun olduğunu dile getiren hasta refakatçisi Mehmet A. ise, “Böbreklerinde kitle vardı. Doktora getirdik. Ameliyat etti. Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beş yıldızlı otel gibi. Her şey mükemmel” şeklinde konuştu.