Ordu’nun Ünye ilçesinde bobinaj dükkânında meydana gelen yangında iş yeri küle döndü.

Yangın, Çınarlık Mahallesi Çoldur Sokak üzerindeki bobinaj dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden dumanlar yükseldiğini göre çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ederken, iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ekmek teknesinin yandığını namazda öğrendi

Cuma namazı nedeniyle dükkânını kapatarak camiye giden iş yeri sahibi Âdem Erdim, namaz çıkışı yangını öğrenir öğrenmez iş yerinin önüne geldi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonrası iş yerinde bulunan yanıcı maddeler itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.