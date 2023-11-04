Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Aylton Boa Morte gollerine devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un transferin son gününde kadrosuna kattığı Aylton Boa Morte ligde Hatayspor maçında sarı kırmızılı forma ile ilk golünü atmıştı. Boa Morte, Hatayspor maçının ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası’nda Iğdır FK’ya 2 gol birden attı. Iğdır FK maçına yedek olarak başlayan Boa Morte oyuna ikinci yarının 78. dakikasında Carlos Mane’nin yerine oyuna girdi.

Oyuna girdikten sonra hücumda etkisini gösteren Boa Morte, 3 dakika içinde attığı gollerle takımını 2-0 öne geçiren isim oldu. Portekizli oyuncu Miguel Cardoso’nun attığı golün ise asistini yapan isim oldu. Boa Morte, Kayserispor forması ile 3 gole ulaştı.