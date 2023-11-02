Mersin'de ‘Luxury Thermal’ konseptiyle hizmet veren BN Hotel Thermal & Wellness, 'World Luxury Spa Awards 2023’te 3 farklı kategoride ödülün sahibi oldu.

Dünyada turizm sektörünün en prestijli ödüllerinden olan ve hizmet kalitesi kapsamında dünyanın en iyi otellerinin değerlendirildiği, 'World Luxury Hotel Awards' ödüllerinde 2023 yılının dünya çapındaki ‘En lüks spa’ları belli oldu. Türkiye’nin ilk ve tek ‘lifestyle thermal’ oteli olma özelliği taşıyan BN Hotel Thermal & Wellness, sunduğu hizmetlerle, otel misafirlerinin ve turizm sektörü profesyonellerinin oylarıyla belirlenen, '2023 World Luxury SPA Awards’da 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Luxury Thermal Hotel Spa, Best Interior Design ve Luxury Mineral Spring Spa kategorilerinde üç ayrı ödül almaya hak kazanan otel, Avrupa’nın en iyi Luxury Thermal Hotel Spa’sı seçildi. Yunanistan'ın Atina şehrinde World Luxury Spa Awards tarafından düzenlenen ödül töreninde, ödülleri BN Hotel Thermal & Wellness adına Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kurt aldı.



35 farklı termal havuz

Geçtiğimiz aylarda turizm sektörünün en önemli ödüllerinden QM Tourism Awards’tan Türkiye’nin en iyi QM SPA & Wellness Luxury ödülünün, TripAdvisor'dan ise 'Travelers Choise 2023' ödülün sahibi olan tesiste, 11 bin 500 metrekare alana kurulu Türkiye’nin en donanımlı SPA’sında, 35 farklı termal havuz yer alıyor. Karma, kadın ve erkek olmak üzere 3 farklı alanda hizmet veren SPA’da, termal jakuziler, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, kese ve köpük masajı, sauna, buhar odası, kişiye özel masajlar, cilt bakımları, tuz odası, kar çeşmesi, macera duşu, şok duş yer alan özel hizmetler arasında.

Kendi içlerinde termal havuz, jakuzi, sauna ve dinlenme alanları olan VIP SPA’da aileler sadece kendilerine özel deneyimler yaşıyor. İçme kürü olarak kullanılan ve sayısız rahatsızlığa şifa olan termal suyu ile Türkiye’de ayrıcalıklı oteller arasında yer alan BN Hotel Thermal & Wellness’ın havuzlarında termal su, 38 ile 41 derece arasında farklı sıcaklık değerlere sahip. Tesis, 9 farklı oda kategorisinde 249 oda, 3 villa, 644 yatak kapasitesi ile farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifli konaklama sağlıyor.