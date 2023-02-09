Kahramanmaraş merkezli depremin büyük yıkıma yol açtığı Suriye’ye insani yardım taşıyan ilk Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu, Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndan geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremin büyük yıkıma yol açtığı Suriye’ye insani yardım taşıyan ilk Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu, Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndan geçti.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve Suriye’nin kuzeydoğusunda da yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. BM’nin temizlik ve diğer malzemeleri taşıyan, 6 tırdan oluşan yardım konvoyu, Suriye ile Türkiye arasındaki uluslararası geçişlere açık olan Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçiş yaptı. Suriye tarafındaki sınır yetkilisi Mazen Alloush, konvoyun depremden 4 gün sonra Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndan giren ilk BM konvoyu olduğunu belirterek, yardımların BM ile iş birliği yapan kuruluşlara ulaştırılacağını ve ardından depremzedelere dağıtılacağını söyledi. Alloush, BM’nin yardımlarının devam edeceğini aktardı. Bu konvoyda tıbbi yardım ve gıda maddesi bulunmadığını söyleyen Alloush, Türkiye ile Suriye arasındaki yolun ulaşıma açık olduğunu ve Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Suriyelilerin cenazelerinin teslim edilmek üzere yolların kullanıldığını belirtti.