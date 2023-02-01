Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motor olan TTZA Motoru tanıtıldı.

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motor olan TTZA Motoru tanıtıldı.

Türkiye’nin en kapsamlı Avrupa’nın ise sayılı motor test alanına ev sahipliği yapan BMC POWER’ın Sakarya motor test alanında basın ve medya buluşması gerçekleştirildi. Düzenlenen programda, BMC Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve BMC POWER Genel Müdürü Mustafa Kaval, firma yetkilileri ile beraber katılımcılara faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Tamamen yerli ve milli imkanlar ile üretilen, 400 beygir gücünde, 8.4 litre, sıralı tip 4 silindir olarak BMC POWER tarafından üretilen TTZA motoru, yine BMC tarafından üretilen VURAN Çok Amaçlı Zırhlı Araçlarda kullanılacak. Ayrıca üretilen motorlardan toplamda 90 adedi teslim edilecek. Bu çerçevede seri üretimi devam eden ilk 20 adet TTZA motorunun sevkiyatı ise 6 Şubat’ta tamamlanacak. Tüm motorların teslimatının Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Türkiye için stratejik öneme sahip birçok projede çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten BMC Genel Müdürü Yalçıntaş, “Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında güç grubu üretiminden otonom ve elektrifikasyonlu araçların geliştirilmesine kadar birçok projede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz AR-GE ve tesis yatırımlarıyla askeri araçlardan ticari araçlara kadar birçok farklı alanda büyük başarılara imza attık. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 327 milyon dolar ihracat bunun en önemli göstergesi oldu. Bu ihracat başarısıyla Türkiye’deki savunma sanayi kara araçları üreticileri arasında zirveye yerleşerek lider olan BMC, bu alanda ülkemizin tüm ihracatının yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı” dedi.

“TTZA motorumuz 140 bin km araç üstünde test edildi”

TTZA’nın 6 bin 500 saatin üzerinde test merkezi ve 143 bin kilometre araç üstünde test edildiğini vurgulayan BMC POWER Genel Müdürü Kaval, “TTZA motorlarımızla seri üretim yolculuğumuza başlamış olduk. Bu başlangıç AZRA, UTKU, BATU ve yeni projelerimizle devam edecek. TTZA motorumuz, 6 bin 500 saat üzerinde test merkezi ve 140 bin kilometre araç üstünde test edildi ve NATO dayanım testlerini tamamladı. Bu proje için yaklaşık 52 ay boyunca toplam 300 bin saat mühendislik çalışması yapıldı. Bu geliştirme çalışmalarımız diğer projelerdeki test faaliyetlerimizle devam edecek. TTZA’ların VURAN’lardan sonra KİRPİ II araçlarında da kullanımına yönelik çalışmalar halihazırda başladı. Bu araçlara entegre edilecek motorlar ile yerli kullanım alanlarının artırılmasını planlanıyoruz. BMC POWER olarak en önemli amacımız ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak en yeni teknoloji ve ürünlerle yerli çözümlerin oluşturulması ve çözüm ortaklarımızla birlikte bu ekosistemin yaratılmasını sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.

“Farklı yakıtlarla çalışan motorlar için AR-GE çalışmalarımız devam ediyor”

BMC POWER’ın sadece motor ailesi olarak değil, trasnmisyon, güç grubu, kara ve deniz tipi jeneratörler, deniz üstü ve deniz altı araçlarına güç veren atılımların gerçekleştirildiğine değinen Kaval, “Gelişen teknolojilere çözüm sunabilmek amacıyla hibrit, hidrojen ve farklı yakıtlarla çalışan motorlar için AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin kara araçlarına sadece motor ailesi olarak değil aynı zamanda; transmisyon, güç grubu, kara ve deniz tipi jeneratörler, deniz üstü ve deniz altı araçlarına güç veren küresel bir çözüm merkezi olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye ekledi.

Etkinlik kapsamında BMC POWER tesislerini gezen sektör temsilcileri Türkiye’nin ve Avrupa’nın en modern test merkezlerinden biri olan Güç Grubu Test Merkezi’nde Türk mühendislerinin yoğun çalışmaları sonucunda üretilen yerli ve milli UTKU ile BATU güç grupları ve TTZA ve AZRA motorlarının testlerini yerinde gördü.

Türk mühendislerinden 4 farklı güçte motor

Bünyesinde TTZA (400 BG), AZRA (600 BG), UTKU (BİN BG) ve BATU (BİN 500 BG) ile 4 farklı ürün grubunun geliştirme çalışmalarını eş zamanlı yürüten BMC POWER, güç ve aktarma sistemleri ihtiyaçlarına yönelik oluşturduğu geniş ürün gamı ve yüzde 100 Türk mühendislerinden oluşan deneyimli kadrosu ile ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

BMC POWER, geleceğe dönük vizyoner yaklaşımlarıyla hibrit, hidrojen ve farklı yakıtlarla çalışan motorlar için AR-GE çalışmalarına devam ederken; ülkemizin kara araçlarına sadece motor ailesi olarak değil aynı zamanda; transmisyon, güç grubu, kara ve deniz tipi jeneratörler, deniz üstü ve deniz altı araçlarına güç veren küresel bir çözüm merkezi olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.