Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’ndeki Suriye konulu oturumda Suriye’ye yönelik yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye’deki siyasi ve insani duruma ilişkin bir oturum düzenledi. 15 üyeli konseyin oturumuna Suriye’nin başkenti Şam’dan bağlanan Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’de kaydedilecek somut ilerleme ve kapsayıcı siyasi dönüşümün ülkenin ihtiyaç duyduğu ekonomik desteğin sağlanması açısından kilit önemde olacağını söyledi. Pedersen, “Uluslararası alanda, bu sürece katılım için açık bir istek var. İhtiyaçlar çok büyük ve ancak geniş çaplı bir destekle karşılanabilir. Yaptırımların sorunsuz bir şekilde sona ermesi, (terörizm listelerindeki örgütlere dair) tanımlamalarda uygun adımlar atılması ve tam bir yeniden yapılandırma da bunlara dahildir” dedi.

“Nüfusun yüzde 70’inden fazlasını oluşturan 17 milyon insan, desteğe muhtaç durumda”

Oturuma Şam’dan bağlanan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise Suriye’ye yönelik yaptırımlar ve terörle mücadele tedbirlerinin bu ülkeye yönelik insani yardımları engellememesi çağrısında bulundu. Fletcher, “Suriye, zaten dünyanın en büyük insani krizlerinden biriyle karşı karşıyaydı. Nüfusun yüzde 70’inden fazlasını oluşturan 17 milyon insan, desteğe muhtaç durumda” şeklinde konuştu.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasında Nebenzya, “Suriye’deki insani kriz, felaket boyutlarına ulaşmış durumda ve uluslararası toplumun acil ve koordineli yardımını gerektiriyor. Ne yazık ki Suriye’ye insani yardımlar yeterince finanse edilmiyor” dedi.

“Suriye halkını yaptırımlarla boğmaya devam mı edeceksiniz?”

Nebenzya, “Bu bağlamda, sözde geleneksel bağışçılara seslenmek ve bir soru sormak istiyoruz. Suriye insani yardımlar söz konusu olduğunda insanlık ve tarafsızlık ilkelerine göre mi hareket edeceksiniz, yoksa daha önce olduğu gibi Suriye halkını yaptırımlarla boğmaya devam mı edeceksiniz? Yaptırımlar kaldırılmalıdır. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi bunlar, sıradan insanları etkiliyor” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da, bugün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Suriye konulu oturumda yaptığı konuşmada Suriye’ye yönelik yaptırım rejiminde güncelleme mesajı vermişti. AB’nin dış politika şefi Kallas, konuşmasında, “Parametrelerimizi, nihai yeniden yapılanmayı hedefleyerek yeni siyasi gerçekliğe uygun hale getirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda, nüfuzumuzdan ödün vermeden Suriye’nin toparlanma sürecini desteklemek amacıyla yaptırım rejimimizi bir revizyondan geçirmeyi düşünmeye başlamamız gerekiyor” demişti.

AB ve aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu ülkeler, 2011’de Suriye rejiminin eski lideri Beşar Esad’ın demokrasi yanlısı protestolara sert müdahalesinin iç savaşa dönüşmesinin ardından Suriye’ye ağır yaptırımlar uygulamıştı.