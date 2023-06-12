Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın 17 Temmuz’da sona erecek olan tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişe ettiğini açıkladı.

BM ve Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında Haziran 2022’de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatını amaçlayan tahıl anlaşmasının 17 Temmuz’da sona erecek olması BM’yi endişelendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Rusya’nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişe ettiğini belirterek, "Endişeliyim ve Karadeniz girişimini süreceğinden emin olmak için çok çalışıyoruz ve aynı zamanda Rusya’nın ihracatını kolaylaştırmak için çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Rusya, tahıl anlaşması kapsamında kendi tahıl ve gübre sevkiyatı önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor. Rusya’nın talepleri arasında ayrıca Ukrayna’nın Pivdennyi Limanı’na bir boru hattı aracılığıyla amonyak ihracatının yeniden başlaması ve Rus Tarım Bankası’nın (Rosselkhozbank) SWIFT uluslararası ödeme sistemine yeniden bağlanması yer alıyor.