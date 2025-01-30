Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM-HABITAT’ın İstanbul’da bölge ofisi kurması ve pek çok alanda Türkiye ile iş birliği yapmasını öngören anlaşmaları Türkiye tarafı adına imzaladı. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ise, Türkiye'nin küresel çalışmalarda merkezi konum edinmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı, çevre alanından stratejik 2 önemli adımı daha hayata geçiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM-HABITAT’ın İstanbul’da bölge ofisi kurması ve pek çok alanda Türkiye ile iş birliği yapmasını öngören anlaşmaları Türkiye tarafı adına imzaladı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve mütevelli heyetini kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi için Ev Sahibi Ülke Anlaşması bu ofisin küresel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak” dedi.

“KRİTİK ALANLARDA ORTAK PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projemizde Sıfır Atık Vakfımız ile iş birliğimizi daha da güçlendirecek anlaşmamızı Vakıf Başkanımız Samed Ağırbaş ile imzaladık. Anlaşmayla; atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, çevre eğitimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik alanlarda ortak projeler geliştirerek; bu alanlarda uluslararası düzeyde farkındalığı artırmak için çalışacağız. Ayrıca BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi için Ev Sahibi Ülke anlaşması da bu ofisin küresel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak. ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/EmineErdogan/status/1884898938756456659

Öte yandan Guterres'in teklifi üzerine, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun başkanlığını üstlenen Emine Erdoğan da, bu karar sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda, Türkiye’nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesi memnuniyet verici olduğunu belirtti. "Bu anlamlı sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına vesile olmasını, ülkemiz merkezli uluslararası ofislerin sayısının artmasını temenni ediyorum" diyen Erdoğan, paylaşımında, "Kimseyi geride bırakmayan, daha erişilebilir bir dünya yolunda atılan bu önemli adımda, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.