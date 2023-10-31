Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin talebi üzerine acil bir toplantı gerçekleştirdi. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze’deki insani krizden en çok çocukların etkilendiğini belirterek “Gazze’de her gün 420’den fazla çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze’deki insani krize ilişkin acil bir toplantı gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) talebi üzerine yapılan toplantıda konuşan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini Gazze’deki yıkımın eşi benzeri görülmediğini belirterek, yaşanan insanlık trajedisinin dayanılmaz olduğunu söyledi. İsrailli yetkililerin Gazze nüfusunun yarısına güneyi boşaltmaları uyarısında bulunduğunu hatırlatan Lazzarini, buna rağmen sığınacak yer arayan çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi. "Birçok kez söyledim ve yine söyleyeceğim, Gazze’de hiçbir yer güvenli değil" diyen Lazzarini, zorla yerinden edilen 670 binden fazla kişinin UNRWA okulları ile bodrum katlardaki aşırı kalabalık ortamlarda kaldığını söyledi.

“Öldürülenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuk”

Öldürüldüğü bildirilen sivillerin neredeyse yüzde 70’inin çocuk ve kadın olduğunu kaydeden Lazzarini, Gazze’de üç hafta içinde yaklaşık 3 bin 200 çocuğun öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Bilançonun, 2019’dan bu yana dünyadaki çatışma bölgelerinde her yıl öldürülen çocuk sayısını aştığını vurgulayan Lazzarini, Gazze’deki korkunç insani durumun binlerce umutsuz insanı yardım dağıtım merkezlerine akın etmeye ittiğini de sözlerine ekledi.

“Günde 420’den fazla çocuk öldürülüyor”

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell da, Gazze’deki insani krizden en çok çocukların etkilendiğinin altını çizdi. "Gazze’de her gün 420’den fazla çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor. Bu sayı her birimizi derinden sarsmalı" ifadesini kullanan Russell, Gazze’de 21’i hastane olmak üzere 34 sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini ve 35 hastaneden 12’sinin artık hizmet veremediğini hatırlattı. Hem İsrail’de hem de Filistin’ de çocukların ömür boyu sürebilecek korkunç bir travma yaşadığını ifade eden Russell, “İhtiyacı olan tüm çocuklara ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak, başta Gazze olmak üzere insani yardımın ulaştırılması artık son derece zor” ifadelerini kullandı.

"Filistinli sivillere yönelik saldırılar engellenmeli"

BAE’nin BM Daimi Temsilcisi Lana Zaki Nusseibeh de geçtiğimiz Cuma günü BM Genel Kurulu’nda 121 ülkenin desteği ile kabul edilen karar tasarısını hatırlattı. Acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapılan tasarının insan haklarını, uluslararası hukuku ve en önemlisi Filistinlilerin yaşamının değerli olduğunu savunduğunu hatırlatan Nusseibeh, bölgedeki insani krize dikkat çekti. Gazze’ye güvenli, sürekli ve geniş ölçekli insani yardımın ulaşmasının ve elektriğe, temiz suya ve yakıta erişimin yeniden sağlanmasının kritik önemde olduğunu belirten Nusseibeh, şu anda acil ateşkese ihtiyaç duyulduğunu yineledi. "İsrailli yerleşimciler Filistinli sivillere yönelik saldırılarını artırıyor ve onları yerlerinden etmeye zorluyor. Bu saldırılar İsrail tarafından engellenmelidir" ifadelerini kullanan Nusseibeh, Güvenlik Konseyi üyelerini uyarıları ciddiye almaya çağırdı.

"Barış süreci çöküşün eşiğinde"

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Genel Kurulu’ndaki ezici çoğunluğun geçen Cuma günü yapılan acil özel oturum sırasında insani ateşkesi desteklediğini, ancak İsrail’in bölgeye kara saldırısına başlayarak "tüm bunlara kulak tıkadığını" söyledi. Gazze’nin abluka altında olduğunu belirten Zhang, 2.3 milyon masum insanın “korku” içinde yaşadığını hatırlattı. Orta Doğu barış sürecinin "çöküşün eşiğinde" olduğunu ifade eden Zhang her iki tarafa da sorumlu davranma ve şiddeti sona erdirme çağrısında bulundu.

"Bu bir uluslararası barış ve güvenlik meselesidir"

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de İsrailli ve Filistinli tüm insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin ve sivillerin hayatlarının korunması gerektiğini söyledi. "Uluslararası insani hukuka saygı duyulması gerekiyor" diyen Greenfield ülkesinin Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik insani yardım çabalarına ilişkin, "Hayatlar tehlikede ve hepimiz ABD’nin yaptığı gibi adım atmalıyız" şeklinde konuştu. "Hayatları kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullanan Greenfield, "Bu bir uluslararası barış ve güvenlik meselesidir ve bu konsey bunu açıkça dile getirmelidir" dedi. "Bu zor anda bile iki demokratik devlet olan İsrail ve Filistin’in yan yana ve barış içinde yaşayacağı bir geleceğe dair umudumuzu canlı tutmalıyız” şeklinde konuşan Greenfield, “Bu ulaşmak için hep birlikte çalışmamız gereken gelecek" dedi.

Diplomatik çözüm vurgusu

Gazze’de ölü sayısının her geçen saat arttığına dikkat çeken Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, bölgeye yalnızca 94 yardım kamyonunun girebildiğini hatırlattı. "Dünya çapındaki net tepkiye rağmen Batı Kudüs, bölgeyi temizleme planını pratikte uygulamaya başladı" ifadesini kullanan Nebenzia, sahadaki çatışmaların arttığı bir dönemde bölgeye insani yardımın sağlanamayacağını vurguladı. Önceliğin kan dökülmesini durdurmak ve BM’nin onayladığı iki devletli çözümü gerçekleştirmek amacıyla sorunu diplomatik alana taşımak olduğunu kaydeden Nebenzia, bazı Konsey üyelerinin neden ateşkesi desteklemediğini sordu.

"Gazze dünyanın cehennemi"

Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur ise bölgede yaşananlar nedeniyle Gazze’yi "Dünyanın cehennemi" olarak nitelendirdi. "Bugün insanlığı cehennemden kurtarmak, BM’nin Gazze’deki Filistinlileri kurtarması anlamına geliyor" diyen Mansour, BM’nin günde 100 kamyon insani yardım çağrısının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Mansour, üye ülkelerin temsilcilerine iki devletli çözümü gerçeğe dönüştürme ve işgali sona erdirme çağrısında bulundu.