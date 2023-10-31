Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistinli arasındaki çatışmalarda sivillerin korunması çağrısında bulunarak, “Uluslararası insancıl hukuk göz ardı edilemeyecek açık kurallar koyuyor. Alakart menü değildir ve seçici olarak uygulanamaz” dedi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir kez daha çatışmalarda sivillerin korunması çağrısında bulundu. Guterres, “Çatışmaların en ağır yükünü başından beri siviller çekiyor. Her iki tarafta da sivillerin korunması çok önemli ve buna her zaman saygı gösterilmesi gerekiyor. Uluslararası insancıl hukuk göz ardı edilemeyecek açık kurallar koyuyor. Alakart menü değildir ve seçici olarak uygulanamaz. Ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere tüm tarafların buna uyması gerekiyor” dedi.

Gazze Şeridi’ne sağlanan mevcut yardımların yetersiz olduğunu vurgulayan Guterres, bir kez daha insani ateşkes çağrısında bulundu.