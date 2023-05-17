Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl anlaşmasının iki ay daha uzatılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine gösterdikleri çaba için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatını amaçlayan tahıl anlaşmasına iki ay daha uzatılmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklamalarda bulundu. Guterres, tahıl anlaşmasının iki ay daha uzatılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Dünya için iyi haber. Çözüm bekleyen sorunlar devam ediyor, ancak Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcileri bunları tartışmaya devam edecek” dedi. Türkiye’nin söz konusu anlaşmadaki katkılarına değinen Guterres, “Müzakerelere yapıcı ruhla katılan herkese şükranlarımı iletmek istiyorum. Birleşmiş Milletler ile sürekli koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine gösterdikleri çaba için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tahıl anlaşması ile 10 milyon tondan fazla gıda ihraç edildiğini aktaran Guterres, “Piyasalar istikrara kavuştu, oynaklık azaldı ve küresel gıda fiyatlarının yüzde 20 düştüğünü gördük” dedi. Girişimin, aynı zamanda en karanlık anda bile umut ışığı olduğunu ve herkese fayda sağlayabilecek bir fırsat bulunabileceğini gösterdiğini belirten Guterres, “Rusya’dan amonyak dahil olmak üzere gıda ve gübre ihracatının, hem Karadeniz Girişimi hem de Rusya Gıda ve Gübre İhracatına İlişkin Mutabakat Zaptı’nda öngörüldüğü gibi güvenli ve öngörülebilir bir şekilde küresel tedarik zincirlerine ulaşmasını umuyoruz. Birleşmiş Milletler’in tamamen desteklemeye kararlı olduğu bir uygulama” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl anlaşmasının iki ay daha uzatıldığını duyurmuştu. Tahıl anlaşması en son 18 Mart 2023’te 60 gün süreyle uzatılmıştı.