BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Dünya Şehirler Günü programı kapsamında geldiği İstanbul’da EMPClinics’i ziyaret etti.

İstanbul’da Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinden düzenlenen “Dünya Şehirler Günü’ programına katılmak üzere İstanbul’a gelen Sharif, ziyareti sırasında, sağlık alanında yaptığı yatırımlar ve önümüzdeki yıllara ait yurt içi ve yurt dışı hedefleri konusunda bilgi aldı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Sharif, Yücel Muratoğlu’na ait özel saat koleksiyonunu büyük bir beğeni ile incelerken, kendisine 100 yıllık bir köstekli cep saati hediye edildi.