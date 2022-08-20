Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri şimdiden dünya çapındaki pazarlara doğru yola çıktı” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri şimdiden dünya çapındaki pazarlara doğru yola çıktı” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Milli Savunma Üniversitesi’ndeki Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyaretini ziyaret etti. Bakan Akar ve Guterres, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

“Karadeniz Tahıl inisiyatifinizdeki önemli rolünüz için size daha da çok teşekkür ederim”

Açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İstanbul’a geri dönmek güzel ve sıcak karşılamanız için Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ve Türkiye Hükümeti’ne bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Karadeniz Tahıl inisiyatifinizdeki önemli rolünüz için size daha da çok teşekkür ederim. Bu inisiyatifin temelinde Müşterek Hareket Merkezi var. Burada pek çok ticari gemi hareket ettirilmiş durumda. Bu Merkezde temsil edilen her bir delegasyon Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler bu önemli işi desteklemek için benzersiz becerilerini ve tutkusunu bir araya getirerek özveri ve profesyonellik ile çalışıyorlar. Siyasi irade, üst düzey operasyonel uzmanlık ve kolektif çaba ile elde edebileceğimizi somutlaştırıyorlar. Oyunculuk koordinatörümüz Frederick Kenney’i bu girişim üzerindeki kararlılığı ve sıkı çalışması için özellikle takdir etmek istiyorum. Ve BM ekibine liderlik etmesi için Koordinatör olarak atadığım Amir Abdulla’ya hoş geldiniz diyorum. Karmaşık insani operasyonlarda onlarca yıllık uzmanlık getiriyor” dedi.

“650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri dünya pazarlarına doğru yola çıktı”

Marmara Denizinde yapılan ortak incelemeden yeni geldiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Guterres, “650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri şimdiden dünya çapındaki pazarlara doğru yola çıktı. Ukrayna, Rus, Türk ve Birleşmiş Milletler ekiplerinin Ukrayna limanlarına giriş ve çıkışlarında Karadeniz’den geçen gemilerde ortak incelemeler yaptığı Marmara Denizi’nden yeni döndüm. Ne kadar dikkat çekici ve ilham verici bir operasyon. Az önce, şiddetli açlık çekenlere acilen ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için Afrika boynuzuna yelken açmayı bekleyen bir World Food Progamme charter gemisi - Brave Commander gördüm. Daha dün, Odesa limanındaydım ve bir gemiye buğday yükünün yüklenmesini ilk elden gördüm. Buğdayın geminin ambarını doldurmasını izlerken çok duygulandım. Bu, dünyadaki pek çok kişi için umut yüklemesiydi. Ama unutmayalım ki burada İstanbul’da ve Odesa’da gördüklerimiz çözümün sadece görünen kısmı. Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırıma tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlarına engelsiz erişimdir. Tüm hükümetlerin ve özel sektörün bunları piyasaya sürmek için işbirliği yapması önemlidir” diye konuştu.

“Uzun bir sürecin başlangıcındayız, bu kritik anlaşmanın potansiyelini dünya için zaten gösterdiniz”

“2022’de gübre olmadan, 2023’te yeterli gıda olmayabilir” diyerek konuşmasını sürdüren Guterres, “Ukrayna ve Rusya’dan daha fazla gıda ve gübre almak, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürmek için çok önemli. Çok daha uzun bir sürecin başlangıcındayız, ancak bu kritik anlaşmanın potansiyelini dünya için zaten gösterdiniz. Bu nedenle, bu girişimlerde yer alan herkese bir tebrik mesajı ve hayat kurtaran bu hayati çalışmanın devam etmesi için bir rica ile buradayım. Birleşmiş Milletler’in tam taahhüdüne güvenebilirsiniz” şeklinde konuştu.

"Boğaz yakınlarında gemileri görünce duygulandım"

Gemileri görünce duygulandığını söyleyen Guterres, "Çok duygulandım. Bir başka gemide bu operasyondaki en büyük gemilerden bir tanesi, boğaz yakınlarında, onu da gördüğüm zaman çok duygulandım. Bu insanlık için önemli ve büyük çalışma. Her zaman bizi umut kurtarabilir. Gördüğümüz şey bu bende bu umut var. Barış insanlık için en önemli unsurdur, barış dünyanın bu bölgesine de gelir umudunu taşıyorum. Bu noktada çok istisnai bir ruh içinde çalışma yürütülüyor. Çünkü oldukça karmaşık bir süreç bu. Bu süreçte hepimiz barış istiyoruz, barış görmek istiyoruz” dedi.