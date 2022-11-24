Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansında Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün’ün 3 dilde hazırladığı “Sıfır Atık” kitabı katılımcıların ilgisine sunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansında Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün’ün 3 dilde hazırladığı “Sıfır Atık” kitabı katılımcıların ilgisine sunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27), Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yapıldı. Konferansta, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlık ettiği Türkiye heyeti çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Konferans bünyesinde yoğun ilgi gören Türkiye pavilyonunda, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün’ün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde editörlüğünü yürüttüğü ve prestij kitap olarak 3 dilde hazırlanan “Sıfır Atık” kitabı katılımcıların ilgisine sunuldu.

Stant ziyareti esnasında Yenigün, Sıfır Atık kitabını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a da takdim etti. Bakan Kurum, ikili görüşmelerde, Sıfır Atık kitabını mevkidaşlarına ve muhatap delegasyona hediye etti. Aynı şekilde yılda 2 sayı olarak yayımlanan ve Prof. Dr. Yenigün tarafından editörlüğü üstlenilen ‘Çevre, Şehir ve İklim Dergisi’nin İngilizce versiyonları da Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere dağıtıldı.