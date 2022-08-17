WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Blue Panda teknesi, Akdeniz’i tehdit eden sorunlara dikkat çekmek için Fransa’dan başladığı yolculukta, İtalya’nın ardından Türkiye’ye ulaştı. 5-25 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de bulunacak olan yelkenli, WWF Plastik Atıksız şehirler ağı üyesi İzmir’in pilot ilçesi Çeşme’de etkinlikler gerçekleştirdi. Türkiye sularında bulunduğu süre boyunca denizlerdeki plastik kirliliği, Akdeniz’in doğal zenginlikleri, deniz koruma alanları, denizel biyolojik çeşitlilik gibi konulara dikkat çekecek olan Blue Panda teknesi, 2. etkinliği için Kuşadası’na gelerek Dilek Yarımadası’na yelken açtı.

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Blue Panda teknesi, Akdeniz’i tehdit eden sorunlara dikkat çekmek için Fransa’dan başladığı yolculukta, İtalya’nın ardından Türkiye’ye ulaştı. 5-25 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de bulunacak olan yelkenli, WWF Plastik Atıksız şehirler ağı üyesi İzmir’in pilot ilçesi Çeşme’de etkinlikler gerçekleştirdi. Türkiye sularında bulunduğu süre boyunca denizlerdeki plastik kirliliği, Akdeniz’in doğal zenginlikleri, deniz koruma alanları, denizel biyolojik çeşitlilik gibi konulara dikkat çekecek olan Blue Panda teknesi, 2. etkinliği için Kuşadası’na gelerek Dilek Yarımadası’na yelken açtı.

Blue Panda’nın 15- 25 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Kuşadası, Dilek Yarımadası ziyareti çerçevesinde, WWF-Türkiye ekibiyle birlikte, deniz çayırları ve kayalık deniz alanlarında biyolojik çeşitlilik gözlemleri yapacak.

Yapılacak gözlemlerin ardından WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), çeşitli doğa koruma dernekleri ile birlikte hazırlanan yol haritasının kısa vadeli hedeflerini ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi dahilinde 30x30 hedefine birlikte yapılabilecek katkıları değerlendirmek amacıyla 23 Ağustos 2022 Salı günü Kuşadası’nda Blue Panda teknesinde bir toplantı gerçekleştirilecek.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Gözlemler ışığında Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri gibi paydaşların katılımıyla, deniz koruma alanları ve denizel biyolojik çeşitliliğin daha etkin korunması için iş birliklerinin geliştirilmesine ilişkin toplantılar düzenlenerek deniz koruma alanlarının önemine dikkat çekilip, farkındalık oluşturulacak” dedi.