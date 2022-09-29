ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna’nın 4 bölgesinde yaptığı sözde referandumlara değinerek, “Kremlin’in düzmece referandumları, Ukrayna’da daha fazla toprak ele geçirme girişimi anlamına gelen şeyi maskelemek için boşuna bir çabadır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna’nın 4 bölgesinde yaptığı sözde referandumlara değinerek, “Kremlin’in düzmece referandumları, Ukrayna’da daha fazla toprak ele geçirme girişimi anlamına gelen şeyi maskelemek için boşuna bir çabadır” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’da düzenlediği sözde referandumların ardından söz konusu bölgelerden Rusya topraklarına katılıma “evet” denmişti. Rusya’nın sözde referandumlarına yönelik tepkiler sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “Kremlin’in düzmece referandumları, Ukrayna’da daha fazla toprak ele geçirme girişimi anlamına gelen şeyi maskelemek için boşuna bir çabadır” dedi.

“ABD, bu düzmece referandumların meşruiyetini veya sonucunu tanımıyor ve asla tanımayacak”

Sözde referandumların sonuçlarının Moskova’da düzenlediğini ve Ukrayna halkının iradesini yansıtmadığını ifade eden Blinken, “ABD, bu düzmece referandumların ve Rusya’nın Ukrayna topraklarını sözde ilhakının meşruiyetini veya sonucunu tanımıyor ve asla tanımayacak. Rusya’nın vekilleri tarafından yürütülen bu gösteri gayri meşrudur ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Uluslararası barış ve güvenlik ilkelerine hakarettir” dedi.

“Silah zoruyla oy kullanmaya zorladılar”

Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerdeki nüfusun çoğunu kaçmaya zorladığını aktaran Blinken, “Geride kalan Ukrayna vatandaşlarını güvenlikleri ve sevdiklerinin güvenliği için silah zoruyla oy kullanmaya zorladılar. Ukrayna halkı, özgür ve demokratik bir gelecek arzusunu sürekli olarak dile getirdi. Ülkelerinin bağımsız ve egemen kalmasını istiyorlar. Askerleri cesurca savaşıyor ve Ukrayna’nın Rusya tarafından kontrol edilen veya işgal edilen bölgelerindeki vatandaşlar, Moskova’nın Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırlarını kaba kuvvetle değiştirme çabalarına direniyor” dedi.

ABD’nin topraklarını Rus saldırganlığına karşı savunma mücadelesinde Ukrayna’ya yardım etmeye devam edeceğini ifade eden Blinken, “Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yürekten destekliyoruz. Başkan Biden’ın da dediği gibi, bu bölgeleri asla Ukrayna’dan başka bir ülkenin parçası olarak tanımayacağız ve gerektiği kadar Ukrayna’yı destekleyeceğiz” dedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise söz konusu 4 Ukrayna bölgesinin Rusya’ya bağlanmasını onaylayan kararnameleri yarın törenle imzalaması bekleniyor.