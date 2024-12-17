Uşak’ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan Blaundus Antik Kenti’nde Roma Dönemi’ne ait olduğunu değerlendirilen 9 su kemerinden 5’i restore edilerek ayağa kaldırıldı.

Uşak kent merkezine 40 kilometre, Ulubey ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Blaundus Antik Kenti, ilçenin turizm sektörüne büyük katkı sağlıyor. 23 asırlık yıllara meydan okuyan antik kentin bazı yapıları günümüzde hala ayakta duruyor. Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından kurulduğu bilinen ve tarihi MÖ 3’üncü yüzyıla dayanan Blaundus Antik Kenti’ndeki kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının ortaya çıkartılması için 2018 yılında kazı çalışmaları başlatıldı. 2024 yılı içerisinde Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, yaklaşık 45 gün önce antik kent girişine bulunan su kemerlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından, sadece 1 tanesi ayakta kalan ve diğerleri yıkılan su kemerlerine ait bloklar ve taşlar bulunarak şimdiye kadar 5 su kemeri restore edilerek ayağa kaldırıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş, Ulubey Kaymakamı İsmail Coşkunaslan ve Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu Blaundus Antik Kenti’ne gelerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aktaş, 5 su kemerinin ayağa kaldırıldığını ve kalan 4 su kemerinin de 2025 yılında ayağa kaldırılacağını belirterek, "Kente su taşıyan kemerlerden sadece bir tanesi orijinal haliyle ayaktaydı. Kalan 9 kemer sadece kalıntı olarak vardı. Burada yürütülen kazı çalışmaları sonrasında bunların da restorasyonu tamamlandı. Bugün itibariyle 1 orijinal haliyle olan kemerimizin yanında 5 su kemerimiz daha ayağa kaldırıldı. İnşallah 2025 yılında kalan 4 su kemerimiz daha ayağa kaldırılacaktır. Bunun özelliği şu, burada yaptığımız kazı çalışmalarında sonuca vardırdığımız ilk restorasyon çalışması bu. Buradaki kazı çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde ve destekleriyle yürütülüyor. Aynı zamanda antik kent, Geleceğe Miras Projesi’ne dahil edildi. Bizler de 2024 yılında gerekli finansal destekleri sağladık. 2025 yılı için ise finansal destek planlanmasını planlıyoruz” diye konuştu.