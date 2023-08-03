Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uşak Valiliği, Uşak Üniversitesi ve Uşak Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Blaundos Çalıştayı, Uşak Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, il protokolü ve davetlilerin katıldığı Blaundos Çalıştayı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde hayatını kaybeden Onur Ercan Erdoğan’ın anısına düzenlendi. Farklı üniversitelerden ve farklı bilim dallarından bilim insanlarını bir araya getiren çalıştayın açılışını yapan Blaundos Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can konuşmasında Blaundos Antik Kenti ve kentte yapılan kazılarla ilgili bilgi verdi.

Üniversitelerin temel görevlerinin sadece eğit öğretim yapmak olmadığı söyleyen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Eğitim öğretimin yanında üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek, bulunduğu şehrin ve bölgenin sorunlarına çözüm üretecek projeler geliştirmek üniversitelerin temel görevlerindendir. Bu projelerden bir tanesi de Blaundos antik şehrinde yapmış olduğumuz kazılardır. Uşak birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi önemi olan bir şehir. Biz üniversite olarak kültürel miraslarımızı korumak ve ortaya çıkarmak için neler yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Uşak Üniversitesi olarak bir yandan eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak bir yandan üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek bir yandan da şehrimizin kültürel yapısını yukarı çekmek için çalışıyoruz.” dedi.

Uşak’ın birçok tarihi alana ev sahipliği yaptığının altını çizen Uşak Valisi Dr. Turan Ergün de konuşmasında başta Blaundos Antik kenti olmak üzere bölgedeki tarihi yapıların öneminden söz etti.

Çalıştayın anısına düzenlendiği ve 2022 yılında Blaundos kazılarında görev alan Onur Ercan Erdoğan anısına Isparta Yalvaç Pisidya Antiyokyası Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Onur" başlıklı bir sunum yaptı.

Konuşmalar sonrasında çalıştaya katkısı olanlara katılım belgeleri verildi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. 4 oturum şeklinde gerçekleşen çalıştayda Türkiye’den ve dünyanın farklı noktalarından gelen uzmanlar Blaundos kazılarının son 5 yılını değerlendirdi.