Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Uşak Üniversitesi adına Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında yürütülen Blaundos Antik Kenti kazılarında, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Uşak Üniversitesi adına Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında yürütülen Blaundos Antik Kenti kazılarında, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Uşak Blaundos Antik Kentinde önemli bir eser daha gün yüzüne çıkarıldı. Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş antik kenti ziyaret ederek, kazı alanında incelemelerde bulundu.

Yeni ortaya çıkartılan mühür hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Savaş, “2018 yılında başlanılan Blaundos kazısında geçtiğimiz günlerde, Asur Ticaret Kolonileri Çağına (MÖ 18./17.yy) ait olduğu düşünülen silindir bir mühür bulundu. Yaklaşık 2500 yıllık olan Blaundos’un tarihini, bilinenden çok daha gerilere götürebilecek bu keşfi yerinde incelemek, hem de açıklamalarda bulunmak üzere Valimiz Dr. Turan Ergün ile birlikte Blaundos Antik kentindeydik. Üniversite olarak, Uşak’ımızın tarihi hazinelerini ortaya çıkarmak adına, üzerine düşen görevleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Banaz, Sivaslı, Karahallı ve Ulubey ilçelerimizdeki tarihi kentlerde, Uşak Üniversitesi olarak çalışmalar yürütüyoruz. Blaundos’ta üniversitemiz Arkeoloji bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmaları için verdikleri destekten ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Uşak Valiliğimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ulubey ilçesinin tarihi ve kültürel yapılarıyla çok zengin bir ilçe olduğuna dikkat çeken Uşak Valisi Dr. Turan Ergün de kazılarda bulunan silindir mührün antik kentin tarihini daha da eskilere götürebileceğini, konuyla ilgili incelemelerin Uşak Üniversitesi akademisyenleri ve yetkililer tarafından yapılacağını belirterek, kazı çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Eksikler bir bir gideriliyor”

Blaundos antik kentinde, Uşak Üniversitesinin değerli hocaları tarafından gerçekleştirilen kazıların 5’inci yılına girdiğini aktaran Vali Dr. Ergün, ‘‘Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Uşak İl Özel İdaremiz olarak bu kazıları destekliyoruz. Kültür Bakanlığı buraya 385 bin TL ödenek ayırdı. Biz de İl Özel İdaresi ek bütçesinden 400 bin TL ayırdık. Ayrıca buradaki konteynerlerin konumlanması, araç takviyesi, araçların akaryakıtları, burada kazı yapan arkadaşların konaklama ihtiyaçları, su tankeri ve güneş enerjisi ile çalışan kameraların giderlerini karşıladık. Burada en büyük eksiklik, karşılama ünitesinin olmamasıdır. Vatandaşlar geldiği zaman lavabo ve su ihtiyacını gideremiyor. Bununla ilgili Uşak Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte yeni bir proje hazırladık. 2,5 milyon TL’lik bir kaynakla bu karşılama ünitesi ve küçük küçük satış üniteleri yapacağız. İhalesini yaptıktan sonra bu üniteler gelecek yıl tamamlanmış olacak. Ayrıca burada güzel bir yol da yapacağız.’’ şeklinde konuştu.

Asur Dönemi (MÖ 18.-17. yüzyıl) Mühür

2018 yılından beri Blaundos’ta gerçekleştirilen kazılarla önemli bilgilere ulaşıldığını belirten kazı başkanı Prof. Dr. Can ise “Kazıların yoğunlaştırıldığı kent merkezinde bereket tanrıçası Demeter’e ait kutsal alan büyük ölçüde açılmış, kutsal alan girişinin kazıları tamamlanmış, ana cadde kısmen açığa çıkmış, kentin hamam yapısı keşfedilmiş, Bizans dönemi atölye ve dükkanları açığa çıkarılmıştır. Bazı yapıların restorasyon çalışmaları projelendirilmekte olup çok yakında yıkılan mermer yapılar tekrar ayağa kaldırılacaktır. Kentin etrafını çevreleyen kanyonun yamaçlarındaki yüzlerce kaya mezarının duvarlarında saptanan renkli duvar resimlerinin konservasyonları tamamlanmış olup yakın zamanda bunların ziyaretine yönelik yürüyüş yolları tasarlanacaktır. Diğer yandan, bilgilendirme tabelaları dikilerek ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Kazılar süresince sikkeler, seramikler gibi çok sayıda buluntunun yanı sıra, kaliteli işçilikleriyle dikkat çeken heykeller açığa çıkarılmış, kentin idarecilerinin onurlandırıldığı yazıtlar gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu sezon ele geçen eski Asur dönemi (MÖ 18.-17. yüzyıl) mühürü hepimizi şaşırtmıştır. Bu buluntu, bölgenin kültür tarihinin yeniden düşünülmesi gerektiğini göstermiştir. Destek olan başta Valiliğimiz olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş’a, Kültür ve Turizm Bakanlığına, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon ise bu yıl bulunan mühürü tanıtarak, Blaundos’ta bulunuşunun ne anlama geldiğini aktardı.