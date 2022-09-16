İstanbul’da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kaptan Demir Çelik Grubu’nun eski Genel Müdürü Bekir Özbağ için Karabük’te cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Camii’nde düzenlenen törene Özbağ’ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Beşiktaş J.K. Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, babası Kaptan Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi, Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karabük’e gelerek vefat eden Kaptan Demir Çelik Grubu’nun eski Genel Müdürü Bekir Özbağ’ın cenazesine katıldı.

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