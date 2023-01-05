Ülker’in en sevilen markaları için, yenilikçi pazarlama fikirlerinin mücadelesine sahne olan ‘[email protected]üs’ yarışmasında bu yıl 3 ve 4. sınıf üniversite ile yüksek lisans öğrencileri Ülker’in ikonik lezzetlerinden “Dankek” için yarışacak.

Ülker’in en sevilen markaları için, yenilikçi pazarlama fikirlerinin mücadelesine sahne olan ‘[email protected]üs’ yarışmasında bu yıl 3 ve 4. sınıf üniversite ile yüksek lisans öğrencileri Ülker’in ikonik lezzetlerinden “Dankek” için yarışacak.

Gençlerin her yıl farklı Ülker markaları için pazarlama odaklı stratejiler geliştirdiği yarışmaya başvurular 9 Ocak-9 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışmada ilk 3’e giren takımlara toplam 127 bin 500 TL ödül ve uzun süreli staj yapma hakkı verilecek.

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla ilgili yenilikçi pazarlama projelerinin geliştirildiği [email protected]üs’te bu yıl katılımcılar Ülker “Dankek” için fikirlerini yarıştıracak. [email protected]üs’te, üniversite 3 ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencileri, 2-3 kişilik takımlar halinde Ülker Dankek için pazarlama odaklı fikirler bulmak için proje üretecek. 12. kez düzenlenecek [email protected]üs için başvurular 9 Ocak-9 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin iş hayatının bir provasını yapacakları, takım haline üretme, yenilikçi fikir geliştirme, projeyi detaylarıyla planlama ve sunum teknikleri konularında tecrübe kazanacakları yarışmada başvurular bizzkampus.com adresinden yapılacak. Yarışmada, takımların proje hazırlık aşamalarını tamamlanmasının ardından dereceye giren ilk 50 takım seçilecek. Bu takımlar verilen yönergeler doğrultusunda projelerini şekillendirecek ve bu sayı final aşaması için 10’a inecek. [email protected]üs’te dereceye girenler ise 10-11 Mayıs 2023’te yapılacak olan final organizasyonuyla belirlenecek. Yarışmada, ilk 3 sırayı elde edenler uzun dönem staj imkânı sunulacak. Ayrıca birinciye 50 bin TL, ikinciye 42 bin 500 TL ve üçüncüye 35 bin TL olmak üzere toplam 127 bin 500 TL para ödülü verilecek.

“İş hayatına atılmadan önce önemli bir deneyim ortamı sunuyoruz”

[email protected]üs’e bugüne kadar 10 binden fazla takımdan 40 binden fazla kişinin katıldığını söyleyen Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “Yarışmacılarımız her yıl farklı bir Ülker ürünü özelinde, yenilikçi pazarlama fikirlerini bizlerle paylaşıyorlar ve uzman isimlerden mentorluk desteği alıyorlar. [email protected]üs ile iş hayatına atılmadan önce gençler için benzersiz bir deneyim ortamı sunuyoruz. Son yarışmamıza 169 farklı üniversiteden, 286 farklı bölümden başvuru olmuştu. En çok başvuru alınan fakülteler mühendislik, iktisadi idari bilimler ve iletişim, en çok başvuru alınan bölümler ise endüstri mühendisliği, gıda mühendisliği, halkla ilişkiler ve reklamcılık olarak sıralanmıştı. Yeni dönemde de yine heyecan dolu bir süreç yaşanacak ve yarışmacılarımız Ülker Dankek için proje geliştirecek. Bu heyecanı bizlerle birlikte yaşamak isteyen tüm gençlerimizi, [email protected]üs’e başvuru yapmaya davet ediyoruz” dedi.