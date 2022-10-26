Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülecek okul merkezli gelişim projesi “Bizim Okulumuz” ve kitap okuma projesi “Başarmaya Hazırım” projeleri gerçekleştirilen toplantı ile tanıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülecek okul merkezli gelişim projesi “Bizim Okulumuz” ve kitap okuma projesi “Başarmaya Hazırım” projeleri gerçekleştirilen toplantı ile tanıtıldı.

Konya Valiliği himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüteceği “Bizim Okulumuz” ve “Başarmaya Hazırım” projelerinin tanıtım toplantısı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Bizim Okulumuz projesinin merkezine okulu almak suretiyle birçok eğitim faaliyetini kuşatacak bir çalışma olduğunu; Başarmaya Hazırım projesiyle de öğrencilerin kitap okuma zevki ve yazı yazma becerisi geliştirmelerini, değerler eğitimiyle erdemli ve üretken bireyler olarak yetişmelerini amaçladıklarını söyledi.

"Büyükşehir olarak eğitime destek olmaya devam edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Bizim Okulumuz ve Başarmaya Hazırım projelerinin isimlerinin gerekli sahiplenmeyi içerdiğini belirterek, sonuçlarının da çok önemli olacağına vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime her daim destek olduklarını ve destek olmaya da devam edeceklerini ifade eden Uslu, projelerin hayırlı olması temenni etti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Değişim ve gelişimin her alanda eğitimle başladığına dikkat çekerek, bu alanda yapılacak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Erdem, “Ülkemizin en büyük zenginliği insan kaynağıdır. İnsanımıza yönelik sunulan eğitim hizmeti oldukça önemli. Ülkemizde yürütülen bu kıymetli çalışmaların gönül coğrafyamıza da sirayet etmesini temenni ediyorum. Proje ortakları olan Konya Büyükşehir Belediye’miz ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz olmak üzere katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

"Belediyelerimiz eğitime çok önemli katkılar sunuyor"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, eğitim hizmetinin zenginleştirilmesinin önemine değinerek bu noktada yapılacak çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Özkan, “Milli Eğitim Bakanlığımız, stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmekte. Konya’mızda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin eğitime çok önemli katkılar sunduğuna şahit oluyoruz. Bu minvalde ilimizde uygulanacak olan projelerimizin hayırlı olması diliyorum” dedi.

“Başarmaya Hazırım” isimli kitabın yazarı olan Eğitimci Yazar İlhan Akın da, Konya’nın tarihsel ve kültürel geçmişine vurgu yaparak projenin Konya\’da uygulanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programın sonunda protokol mensupları tarafından “Başarmaya Hazırım” isimli kitap salonda bulunan öğrencilere takdim edildi. Programa; Karatay Kaymakamı Yavuz Güner, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, İl Müftüsü Ali Öge, İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu, Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.