Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ‘Bizim Meram’da Mahalle Şenlikleri’nin ilki Sefaköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Kavuş’un da eşlik ettiği gecede Sefaköylüler maskotlar, yarışmalar, illüzyonist, palyaço gösterileri ve konser ile unutamayacakları güzellikte bir gece yaşadı.

Meram Belediyesi’nin ‘Bizim Meram’da Mahalle Şenlikleri’ Sefaköy Mahallesi ile start aldı. İlçenin 19 ayrı mahallesinde gerçekleştirilecek şenliklerin ilkinde Sefaköylüler maskotlar, yarışmalar, illüzyonist, palyaço gösterileri ve Hatice Sezen konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve Sefaköy Muhtarı Yusuf Cansız da eğlenceli gecede Sefaköylülere eşlik etti.

“Şenlikler, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek”

Konuşmasında, çeşitli vesilelerle hemşehrileriyle sık sık bir araya geliyor olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şenlikler ile mahalle kültürünü canlı tutmayı ve insanları bir araya getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Şenliklerde her kesimin ve her yaş grubunun kendine ait bir parça bulduğunu belirten Başkan Kavuş, “Bu güzel Meram akşamında mutluluk içinde bir araya gelmiş olmaktan ve hemşehrilerimi bir arada görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu beraberliğimizi güçlendirmek için Meram’ın 19 mahallesinde şenlikler başlattık. Bu şenliklere bizim için yeri apayrı olan Sefaköy Mahalle’miz ile başladık” dedi.

“Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince mahallelerimizin yanındayız”

Meram’ın diğer tüm mahalleleri gibi Sefaköy’ü de kendi memleketi gibi gördüğünü söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Sefaköy’ün genci ayrı güzel yaşlısı ayrı güzel, kadını ayrı, erkeği ayrı güzel. Sefaköy her şeyiyle çok güzel. Sefaköy bu özellikleriyle bizim için liste başı mahallelerden ve birlik ve beraberliği en güzel yaşayan yerlerden biridir. Samimiyetiniz bizleri her zaman etkilemiştir. Bizler de, elimizden geldiğince ve bütçemiz yettiğince sizlerin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede daha önce hiç yapılmayan ‘Tarımköy Projesi’ni burada yapabilmek için uğraşıyoruz. Bu projede yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik” şeklinde konuştu.

“Başkan Kavuş, mahallelerimizin gelişimi ve mutluluğu için yoğun çaba sarf ediyor”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un tüm mahallelerin gelişimi adına yoğun bir gayret ve çaba sarf ettiğinin altını çizen AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, mahallelerin de bu çabaların sonucunu en iyi şekilde aldığını belirtti. Belediyenin tüm birimleriyle gece gündüz Meram için çalıştığını ifade eden Başkan Dolular, “Bu şenliklerde emeği geçen herkese kendi adıma da Sefaköylüler adına da teşekkür ediyorum. Sefaköy belki de hiçbir zaman böyle bir ortamı, böyle bir neşeyi, eğlenceyi, birlikteliği hiç görmedi. İlk defa şahit oluyor. Seçimlerde aldığımız sonuçları da bu eğlencelerle kutluyoruz. İnşallah yerel seçim sonuçlarını da aynı şekilde kutlamak bizlere nasip olur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçilen şenliklerde Sefaköylüler gece boyunca doyasıya eğlendi. Meram Belediyesi tarafından organize edilen mahalle şenlikleri ilçenin 19 mahallesinde yaz boyunca devam edecek. Bu 19 mahallenin 6’sında ise şenlikler çerçevesinde bisiklet yarışları da düzenlenecek. 7 Temmuz’da Sefaköy ile başlayan şenlikler 29 Ağustos Salı günü Dere Mahallesi ile son bulacak.