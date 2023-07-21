Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Bizim Meram’da Bisiklet Yarışları ve Mahalle Şenlikleri” ilçenin farklı mahallelerinde devam ediyor.

Meram Belediyesi tarafından düzenlenen “Bizim Meram’da Bisiklet Yarışları ve Mahalle Şenlikleri” tüm hızıyla devam ediyor. Meram’ın Sağlık, Gödene, Melikşah, Aşkan, Alavardı ve Kızılören Mahalleleri’nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar ve mahalleliler orta oyunu, maskot, illüzyonist, palyaço gösterileri ve konser ile doyasıya eğlendiler. Başta çocuklar olmak üzere tüm mahalle sakinleri, gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.

“Hemşerilerimizin mutluluğu her şeyden daha önemli”

Etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şenliklerin Meram’da yaşayan mahalle sakinleriyle buluşmak için güzel bir vesile olduğunu dile getirerek, “Bizler bu etkinliklerle, cennet kokulu çocuklarımızla ve mahalle sakinlerimizle birlikte oluyor, onların mutluluğuna şahitlik ediyoruz. Bir diğer taraftan da mahalle sakinlerimiz arasındaki kaynaşmayı artırarak o eski mahalle kültürümüzü diri tutmaya gayret gösteriyoruz. Bu programların sonunda hemşerilerimizin mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli” dedi.

“Çocuklar için yaptığımız etkinliklerin yeri bambaşka”

Göreve geldikleri günden bu yana çalışmalarını Meram’da yaşayan tüm bireylere yönelik olarak planladıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meramlı hemşerilerimizle bir araya gelmekten ve ilçeye hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız için yaptığımız etkinliklerin ise yeri bambaşka. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların daha mutlu ortamlarda yaşam sürebilmelerinin yanı sıra psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim Meram’da Bisiklet Yarışları ve Mahalle Şenlikleri programımızda bu amaca hizmet eden kıymetli bir organizasyon oldu. Etkinlikleri düzenlediğimiz ilk günden bu yana katılım sağlayarak sevincimizi paylaştığımız tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bisiklet yarışları ve şenlikler, farklı mahallerimiz ile devam edecek” diye konuştu.