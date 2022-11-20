Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin halka ilişkiler uygulaması Bizim Meram Taksi’nin şoför koltuğuna Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geçti.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin halka ilişkiler uygulaması Bizim Meram Taksi’nin şoför koltuğuna Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geçti.

Meram Belediyesi’nin halkla ilişkiler uygulaması Bizim Meram Taksi’de direksiyona Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geçti. Başkan Altay, taksiye aldığı vatandaşlara sürpriz yaparken, belediye hizmetlerinden günlük yaşama dair sohbet etti. Taksinin direksiyonunda, istekleri , görüş ve beklentileri birebir dinleyen Uğur İbrahim Altay’ı gören vatandaşlar bir taraftan şaşkınlıklarını gizleyemezken diğer taraftan da büyük mutluluk yaşadı. Yol üzerinde şehir içi toplu ulaşım otobüslerini bekleyen vatandaşları taksisine davet eden Başkan Altay ile yolcular arasında ulaşıma dair sohbet de gerçekleşti. Taksiye binen yolculara ücretsiz olarak istedikleri yere götürdüğünü ifade eden Başkan Altay ile vatandaşlar arasında, Türkiye’nin en uygun fiyat politikası izlenen Konya’da şehir içi toplu ulaşım otobüslerinin de neredeyse ‘ücretsiz’ olarak hizmet vermesi sohbet konusu oldu. Yaşlı bir çifti evlerine ulaştıran Başkan Altay’a arabadan indiği sırada orada bulunan ve fırından dönen bir vatandaş tarafından etliekmek ikramında bulunuldu. Başkan Altay etliekmek ikramını geri çevirmedi. Başkan Altay’ı taksi direksiyonunda gören vatandaşlar uzaktan el sallayarak selam verirken, Başkan Altay ise “İyi ki Konya’da belediye başkanıyım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye örnek bir halkla ilişkiler uygulaması”

Bizim Meram Taksi ile renkli bir gün geçirdiklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Meram Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek Bizim Meram Taksi’nin şoförü bu sefer de biz olduk. Bir yandan hemşehrilerimizle sohbet etme imkanı bulurken diğer yandan onları istedikleri yere götürdük. Böylesine anlamlı bir uygulamaya emek veren Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Günün sonunda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bizim Meram Taksi’nin anahtarını Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a verdi.